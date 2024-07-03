В "Динамо" назвали задачи на новый сезон РПЛ

Борьба за место в тройке является задачей московского "Динамо" на новый сезон Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом журналистам рассказал генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров.

По итогам прошлого сезона "Динамо" заняло третье место в турнирной таблице РПЛ.

"Наша задача такая же, как в прошлом сезоне, бороться за место в тройке, - сказал Пивоваров. - Это означает в том числе выступить лучше. Будем отталкиваться от себя, от своих принципов развития, двигаться дальше. У нас задача стремиться ко всем трофеям".



В среду "Динамо" уступило белградскому "Партизану" (2:2, 2:4 - по пенальти) в первом матче Братского кубка, в котором также принимают участие ЦСКА и белградский ОФК.

"Такая была цель - сделать приятную братскую атмосферу, у нас довольно паритетные матчдэи, болельщики друг друга поддерживают, мы одинаково празднуем голы в обе стороны, - сказал Пивоваров. - Товарищеский и дружеский турнир, ждем всех в субботу, надеюсь, что атмосфера с братским клубом ОФК будет еще лучше. Получилось замечательно, 2:2 для товарищеского матча и турнира с точки зрения болельщиков. Что касается команды, то хотелось бы, чтобы она концовку проводила увереннее. Будем надеяться, что тренерский штаб отработает".