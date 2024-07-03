Защитник сборной Бельгии Теате станет игроком саудовского «Аль-Иттихада»

24-летний защитник сборной Бельгии и французского «Ренна» Артур Теате станет игроком саудовского «Аль-Иттихада», сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

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По информации источника, футболист уже прошёл медицинское обследование. Считается, что «Ренн» получит за Теате 18 млн.

Также сообщается, что игроком интересовался лондонский «Вест Хэм» и другие неназванные клубы.

Теате выступает за «Ренн с 2022 года. В минувшем сезоне защитник провёл за французов 40 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.