Футболист на электросамокате насмерть сбил женщину

Футболист французского «Ренна» на электросамокате насмерть сбил 51-летнюю женщину. Об этом сообщает RMC Sports.

По данным источника, на самокате в момент происшествия находились двое молодых людей. Второй пассажир является несовершеннолетним и тоже занимается в академии «Ренна». Следов алкогольного и наркотического опьянения у фигурантов дела обнаружено не было. Инцидент произошёл 18 июня, женщина скончалась через несколько дней.

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Отмечается, что 18-летний футболист, управлявший электросамокатом, сейчас находится под стражей за непредумышленное убийство. Его личность не раскрывается. Минувший сезон «Лилль» завершил на четвёртом месте в турнирной таблице французского первенства, набрав 59 очков.