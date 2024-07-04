Аршавин назвал лучший гол 1/8 финала Евро-2024

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин высказался о лучшем голе в 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 в Германии.

«Гол Беллингема лучший в 1/8 финала Евро‑2024 и по важности, и по таймингу. Этот гол теперь на полвека будет в истории Англии. Особенно если они первое место займут. Я уверен, что этот гол будет на всех заставках многое количество лет — 100%», — сказал Аршавин в эфире «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».



Напомним, словаки вели в счёте вплоть до 90+5-й минуты, когда Джуд Беллингем забил ответный мяч ударом через себя и перевёл встречу в дополнительное время, где англичане смогли забить второй гол.

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Таким образом, сборная Англии вышла в четвертьфинал Евро-2024. В следующей стадии англичане сыграют с национальной командой Швейцарии. Словаки вылетели из турнира.