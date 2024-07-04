«Зенит» предлагал «Спартаку» включить в сделку по Соболеву Ивана Сергеева

«Зенит» предлагал «Спартаку» включить в сделку по возможному переходу нападающего Александра Соболева своих игроков — форварда Ивана Сергеева или полузащитника Александра Коваленко. Об этом сообщает Metaratings.

© Чемпионат.com

По информации источника, на данный момент активных переговоров между клубами нет. При этом, если сторонам удастся договориться по сумме трансфера, сделка может быть завершена в течение нескольких дней.

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что красно-белые обсуждают с петербургским клубом возможный трансфер 27-летнего нападающего за € 12 млн. Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 8 млн.