Стала известна настоящая стоимость Угальде

Футбольный агент и бывший директор московского «Динамо» Роман Орещук высказался о реальной стоимости нападающего столичного «Спартака» и сборной Коста-Рики Манфреда Угальде.

«На данный момент 2-3 млн, но это на данный момент. Он может разыграться, начнет забивать. Как сказал Никита Баженов: «Мы его брали, чтобы он в прессинге хорошо работал и помогал команде, закрывал зоны». Но нападающий, который это делает, не забивая, наверное, не стоит 10−15 миллионов», — приводит слова агента Legalbet.



В то же время Орещук уверен, что, если Угальде начнет забивать мячи, его стоимость сразу же вырастет, причем, возможно, значительно, в зависимости от результативности нападающего.

Угальде перебрался в «Спартак» из чемпионата Нидерландов, где выступал за «Твенте», в январе этого года. Красно-белые заплатили за его приобретение 13 млн. Форвард провел за клуб 16 матчей в чемпионате и Кубке, отметившись только одним забитым мячом. При этом в Российской премьер-лиге Угальде до сих пор не забивал. Гол на свой счет костариканец записал в кубковом матче с санкт-петербургским «Зенитом» (1:2), где открыл счет.

22-летний Угальде перешёл в «Спартак» из «Твенте» в январе 2024 года за 13 миллионов евро. Костариканец провёл за московский клуб 16 матчей и забил один гол. Его контракт с красно-белыми рассчитан июня 2028 года.