Капитан «Динамо» вернется в клуб за три дня до старта РПЛ

Возвращение парагвайского защитника и капитана московского «Динамо» Фабиана Бальбуэны ожидается ориентировочно 17 июля, сообщили корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко в пресс-службе столичного клуба.

29 июня сборная Парагвая с Бальбуэной в составе завершила выступления на Кубке Америки по футболу, уступив команде Бразилии со счетом 1:4. Парагвайцы потерпели три поражения на групповой стадии, а капитан «Динамо» отыграл за сборную все три матча целиком, отметившись одним предупреждением. После вылета команды с турнира Бальбуэна получил две с половиной недели отпуска в клубе и вернётся в Москву за три дня до старта нового чемпионата России. В первом туре РПЛ 20 июля «Динамо» примет на своём поле «Факел».