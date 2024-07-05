"Зенит" выкупил у "Локомотива" футболиста Изидора

Французский нападающий Вильсон Изидор перешел в петербургский футбольный клуб "Зенит". Об этом сообщает пресс-служба бывшего клуба игрока московского "Локомотива".

© Пресс-служба ФК "Зенит"

Изидор провел предыдущий сезон в петербургском клубе на правах платной аренды с обязательным выкупом. По данным портала Transfermarkt, стоимость аренды составляла €1,35 млн, сумма выкупа контракта француза - €4 млн.

В прошедшем сезоне за "Зенит" Изидор провел 27 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

Изидору 23 года, в "Локомотив" он перешел в 2022 году. Всего в составе команды игрок провел 42 матча, в которых забил 19 мячей и сделал 7 голевых передач. До "Локомотива" нападающий выступал в командах "Монако", "Бастия-Борго" и "Стад Лаваль".