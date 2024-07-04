Названа причина, по которой экс-игрок ЦСКА мог раскритиковать Россию

Бывший футболист «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо высказался о нашумевшем интервью экс-полузащитника армейцев Понтуса Вернблума. Шведский хавбек ранее дал скандальное интервью, в котором извинился за период выступлений в России и рассказал о подробностях пребывания в московской команде. В частности, Вернблум рассказал о проблемах армейцев с базой.

«Возможно, что на него оказывалось давление, чтобы он сказал что-то плохое о России. Я точно не знаю и предпочитаю не распространяться об этом. Я не говорил с Понтусом об этом и не знаю, было ли что-то подобное на самом деле», — приводит слова Натхо «РИА Новости Спорт».



Напомним, Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год. В составе армейцев швед трижды становился чемпионом России.