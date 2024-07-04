РФС объединил департаменты судейства и инспектирования

Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте объявил об изменениях в своей структуре. Так, с сезона-2024/2024 будут объединены департаменты судейства и инспектирования. Руководителем составного департамента станет Милорад Мажич.

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