РФС объединил департаменты судейства и инспектирования
Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте объявил об изменениях в своей структуре. Так, с сезона-2024/2024 будут объединены департаменты судейства и инспектирования. Руководителем составного департамента станет Милорад Мажич.
«В прошлом сезоне изменился принцип работы инспекторов РПЛ. Теперь они оценивают работу арбитра не со стадиона, а из VAR центра, имея доступ к коммуникациям судейской бригады и ВАР. Объединение департаментов будет способствовать более эффективной коммуникации и поможет унификации трактовок моментов судьями и инспекторами. Независимую оценку действиям арбитров продолжит осуществлять экспертно-судейская комиссия при президенте РФС, в которую помимо Милорада Мажича входят арбитр финального матча чемпионата мира по футболу 2018 Нестор Питана, судья финала Лиги чемпионов 2015 Джюнейт Чакыр и заместитель главы судейского комитета Азиатской футбольной конфедерации Равшан Ирматов", — сообщается на официальном сайте РФС.