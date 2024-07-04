Моуринью хочет видеть игрока «Барселоны» в «Фенербахче»

21-летний нападающий «Барселоны» Ансу Фати, выступавший в прошедшем сезоне за «Брайтон» на правах аренды, может перейти в «Фенербахче», сообщает интернет-издание Sport.es.

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По информации источника, спортивный директор турецкого клуба недавно общался по поводу игрока с его агентом Хорхе Мендесом и спортивным директором «Барселоны» Деку. Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью хочет видеть Фати в своём новом проекте и убеждён, что он снова может стать важным футболистом. Сообщается, что «Барселона» ещё не решила, хочет ли использовать игрока в новом сезоне: наставник каталонского клуба Ханси Флик оценит его физическое состояние с началом предсезонной подготовки.

Напомним, в минувшем сезоне испанец провёл за «Брайтон» 30 матчей, в которых забил четыре мяча и записал на свой счёт одну голевую передачу. В сентябре 2023 года испанец перешёл в аренду в «Брайтон» из «Барселоны», при этом отмечалось, что в контракт не включён пункт о выкупе футболиста. Ориентировочная стоимость нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.