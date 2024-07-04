Почему Эрдоган отменил визит в Азербайджан

Президент Турции Реджеп Эрдоган отменил свое участие в саммите Организации тюркских государств в Азербайджане. Об этом в четверг, 4 июля, сообщает местный телеканал A Haber. Вечерняя Москва

Это решение, как поясняет телеканал, принято в том числе в связи со скандалом вокруг игрока сборной республики Мериха Демирала, против которого Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследование. Причиной стал продемонстрированный футболистом жест турецких националистов «Серые волки». ТАСС

Ранее сборная Турции со счетом 2:1 обыграла австрийцев в матче 1/8 финала Чемпионата Европы. Газета.Ru