В РФС назвали сумму, которую клубы потратили на штрафы

Штрафы клубов за различные нарушения регламентных норм в 2022–2023 годах по решениям контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) составили 78,8 миллиона рублей, сообщается в отчете на сайте РФС.

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Сообщается, что РФС направлял эти средства на мероприятия, связанные с детско‑юношеским футболом, а также работе с болельщиками и подготовке контролеров‑распорядителей.

Отмечается, что операционные расходы клубов РПЛ за 2022 год составили почти 58 млрд рублей, а штрафы за два года составили 0,1% от величины расходом клубов за один год.