ЦСКА предсказали проблемы в матче с европейским клубом

Бывший футболист «Краснодара», сербский защитник Неманья Тубич заявил, что московскому ЦСКА придется непросто в матче Братского кубка против белградского клуба ОФК. Слова Тубича приводит портал ODDS.ru.

«ОФК — перспективная команда. У них много игроков из «Црвены Звезды». Думаю, они покажут себя хорошо. Этот матч будет носить больше тренировочный характер, чем соревновательный», — сказал Тубич.



Сербский футболист отметил, что ОФК был раньше еще более сильным клубом, однако из-за ряда проблем вылетел из Суперлиги и вернулся в высший дивизион только в минувшем сезоне. В преддверии сезона в Суперлиге ОФК набрал большое количество новых футболистов и усилил состав. Однако эти игроки еще не успели привыкнуть друг к другу, что может дать определенное преимущество ЦСКА, по мнению Тубича.

Матч Братского кубка между ЦСКА и ОФК состоится 4 июля на стадионе армейцев — «ВЭБ Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.