Мостовой отреагировал на новость о товарищеском матче России с Замбией

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой отреагировал на новость о том, что сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Замбии.

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«Кого мы только уже не видели в соперниках. Я в шутку говорил: ощущение, что мы крутим глобус, и куда пальцем ткнём — с тем играем. Понятно, что мы играем с теми, кто соглашается. Но у Замбии нормальный уровень, многие играют во втором французском дивизионе, например. С нетерпением ждём этот матч!» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



Напомним, сборная России отстранена от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. Аналогичная ситуация и на клубном уровне — российские команды отстранены от еврокубковых турниров.