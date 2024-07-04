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Защитник «Динамо» Бессмертный о Братском кубке: «Это укрепляет отношения между Россией и Сербией. Не часто удается сыграть с иностранными командами»

Станислав Бессмертный высказался об участии сербских клубов в Братском кубке.

Бессмертный высказался об участии сербских клубов в Братском кубке
© Sports.ru

Вчера «Динамо» уступило «Партизану» (2:2, 2:4 по пенальти) в первом матче BetBoom Братского кубка.

«Мне очень нравится, что в Братском кубке принимают участие сербские команды, потому что нам не часто удается сыграть с иностранными командами. Мне очень нравится получить такой опыт и принимать участие в матчах с футболистами, которые играют в еврокубках. Это очень здорово. Также Братский кубок укрепляет отношения между Россией и Сербией, а также между клубами. У России с Сербией очень хорошие отношения, но станут еще лучше», – сказал защитник «Динамо».

В Братском кубке принимают участие «Динамо», ЦСКА, «Партизан» и ОФК из Белграда.

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