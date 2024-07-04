Бернарду высказался о слезах Роналду

Бернарду Силва высказался о критике Криштиану Роналду после матча со Словенией.

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– Кто будет бить штрафные на фоне критики Криштиану?

– Я не могу сказать, потому что я не знаю. Я бы не сказал, даже если бы знал. Мы понимаем, что критика – это часть нашей работы, поэтому мы так много зарабатываем. Мы не жалуемся – к счастью или к сожалению, такова наша работа. Это страсть.

В июне все немного разбираются в футболе, каждый представляет себя тренером. Мы принимаем это.

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Криштиану – человек, он эмоционально отреагировал на незабитый пенальти. Так бывает, это нормально. Иногда реакция бывает неожиданной. Он чувствовал, что мог бы справиться лучше. На мой взгляд, он отлично пробил, и Облак здорово справился с ударом. Это способ справиться с эмоциями, – сказал полузащитник сборной Португалии.