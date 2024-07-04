Роналду обвинили в нарушении правил УЕФА

Криштиану Роналду обвинили в рекламе, нарушающей правила УЕФА.

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Рикардо Форт, бывший руководитель отдела международного спонсорства Visa и Coca-Cola, утверждает, что Роналду, сотрудничающий с фитнес-компанией WHOOP, нарушил правила УЕФА.

Речь идет о публикации WHOOP, в которой сообщались данные с фитнес-устройства, отслеживающего состояние Роналду во время матча Португалии со Словенией в 1/8 финала чемпионата Европы (0:0, 3:0 по пенальти). Из нее стало известно, что пульс нападающего снизился со 170 до 100 ударов в минуту перед его ударом в серии пенальти и вырос до 180, когда Бернарду Силва забил решающий одиннадцатиметровый.

«Криштиану и WHOOP устраивают «эмбуш-маркетинг» (ambush marketing – способ продвижения, при котором компания пытается связать себя с событием, не будучи его спонсором – Спортс) на Евро-2024. Это незаконно. И игрок, и компания должны быть оштрафованы. В посте рассказывается о матче УЕФА, используются названия двух играющих национальных сборных, счет и имя игрока на поле. Они подразумевают связь с событием, и это незаконно. Отсутствие «конкурента в качестве спонсора» не является основанием терпеть нарушения», – написал Форт в соцсетях.



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Отмечается, что в прошлом в рамках борьбы с эмбуш-маркетингом УЕФА оштрафовал экс-нападающего «Арсенала» Никласа Бендтнера на 80 тысяч фунтов и дисквалифицировал на одну игру за то, что он показал трусы с логотипом букмекерской конторы после гола за Данию на Евро-2012.