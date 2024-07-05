Роналду может быть оштрафован за публикацию о своём пульсе

Бывший руководитель отдела международного спонсорства крупных компаний Рикардо Форт заявил, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, сотрудничающий с фитнес-компанией из США, нарушил правила УЕФА.

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Напомним, после матча 1/8 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Словении (0:0, 3:0 пен.) данная компания опубликовала данные с фитнес-устройства, которое занималось анализом состояния 39-летнего футболиста во время этой игры. Благодаря сведениям этого устройства стало известно, что пульс Роналду снизился с 170 до 100 ударов в минуту перед тем, как он реализовал 11-метровый удар в серии пенальти.