Златан Ибрагимович пригласил в «Милан» игрока сборной Испании

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Испании Альваро Мората интересен итальянскому «Милану», сообщает Relevo.

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По информации источника, несмотря на желание 31-летнего Мораты остаться в мадридском клубе, испанец готов рассмотреть предложения о трансфере. Сообщается, что звёздный экс-форвард Златан Ибрагимович лично пригласил игрока «матрасников» в «Милан». Мората пока не принял итоговое решение, однако итальянские СМИ информируют о том, что игрока привлекает интерес со стороны «россонери».

Ранее сообщалось, что трансфер Мораты в «Аль-Кадисию» из Саудовской Аравии практически завершён.

В минувшем сезоне футболист провёл за «Атлетико» 48 матчей, в которых отметился 21 голом, а также пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн. Мората занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров сборной Испании с 36 мячами в 76 матчах.