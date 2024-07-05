Ламин Ямаль заявил, что никогда не будет играть за «Реал»

Полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль заявил, что никогда не будет играть за мадридский «Реал», сообщает Marca.

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16‑летний Ямаль сказал это в эфире программы «El Chiringuito». Также полузащитник сказал, что попасть в тройку претендентов на «Золотой мяч» — это мечта для него.

— Надеюсь, мне удастся претендовать эту награду. Попасть хотя бы в тройку лучших — это моя мечта, — цитирует Marca Ямаля.



В минувшем сезоне чемпионата Испании Ямаль провел 37 матчей, в которых забил пять мячей.