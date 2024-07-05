Тренер Португалии ответил на критику своей сборной на Евро

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес ответил на критику своей команды в преддверии матча 1/4 финала Евро-2024 с Францией. Четвертьфинальная встреча пройдёт сегодня, 5 июля, в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

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«Критика показывает, насколько люди следят за нашей сборной. Я это принимаю. Но я также знаю, что у нас есть очень качественные игроки и очень конкурентоспособная команда. Моя работа заключается в том, чтобы португальские футболисты выступали как можно лучше, и это то, что я обещаю болельщикам», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.



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Напомним, на стадии 1/8 финала Евро-2024 сборная Португалии в серии пенальти обыграла национальную команду Словении (0:0, 3:0 пен.). Франция с минимальным счётом переиграла Бельгию (1:0).

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. На «Чемпионате» проводятся текстовые онлайн-трансляции игр турнира.