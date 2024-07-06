Томас Мюллер ответил на вопрос о своём будущем в сборной Германии

Нападающий сборной Германии Томас Мюллер прокомментировал своё будущее в национальной команде после поражения в матче 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 с Испанией (1:2).

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«Высокая вероятность, что это была моя последняя игра за сборную», — приводит слова Мюллера Sky Germany.



В полуфинале сборная Испании сыграет с национальной командой Франции. В ответном полуфинале сыграют победители пар Нидерланды — Турция и Англия — Швейцария. Финальный матч пройдёт 14 июля.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).