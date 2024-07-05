Фердинанд назвал игрока, который должен выйти в старте Англии на четвертьфинал Евро

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Рио Фердинанд назвал игрока, который должен выйти в старте сборной Англии на матч 1/4 финала Евро-2024 с национальной командой Швейцарии.

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«Если Кобби Майну не выйдет в стартовом составе, я уеду из Германии! Он просто обязан быть в старте», — приводит слова Фердинанда Daily Mail.



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Напомним, матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Англии и Швейцарии состоится в субботу, 6 июля. Игра пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 19:00 по московскому времени. Отметим, что на стадии 1/4 финала Англия оказалась сильнее Словакии, а Швейцария выбила из турнира действующего чемпиона Европы в лице Италии.