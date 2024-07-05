$88.12+0.1794.98+0.40
Войти в почту

Представитель «Национального объединения» о Мбаппе: «Каждый должен заниматься своим делом. Я не раздаю футбольные советы. Килиан представляет всех французов, независимо от голоса»

Представитель «Национального объединения» прокомментировал слова Килиана Мбаппе.

Представитель «Национального объединения» прокомментировал слова Мбаппе
© Sports.ru

Французский нападающий назвал «катастрофой» победу «Национального объединения» в первом туре парламентских выборов во Франции и призвал людей к голосованию.

«Я не выхожу на поле и не раздаю советы как тренер. Считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Килиан Мбаппе находится в сборной Франции. Он носит футболку национальной команды, представляет всех французов без исключения, независимо от их голоса», – заявил представитель «Национального объединения» Лоран Якобелли.