Португальский журналист: Мартинес не способен поставить Роналду на место

Португальский журналист Мигель Луренсу Перейра, автор книги об истории сборной Португалии, поделился мыслями о том, почему главный тренер национальной команды Роберто Мартинес не убирает из состава 39-летнего нападающего Криштиану Роналду.

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«Растёт ощущение, что Мартинес работает в основном за счёт своих личных качеств и что он не способен поставить Криштиану на то место, которого он заслуживает. Это уже случалось с ним в Бельгии, в другой раздевалке со многими эго, с которыми он справился, занимаясь дипломатией, и, возможно, это то, что понравилось Федерации футбола Португалии, зная, что Криштиану хочет продолжать играть до 2026 года. И игроки, которые должны сделать шаг вперёд, которые являются звёздами в своих командах, не собираются этого делать. Потому что они знают, что пока есть Криштиану — это «шоу Криштиану Роналду». Он имеет огромный вес в обществе. Этот бренд больше, чем сама страна, это транснациональная корпорация внутри федерации. Он будет устанавливать время, никто не собирается его убирать, это невозможно», — приводит слова Перейры Sport.es.



Напомним, сегодня, 5 июля, состоится четвертьфинальный матч чемпионата Европы — 2024, в котором встретятся Португалия и Франция. Начало игры запланировано на 22:00 мск.