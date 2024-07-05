Погребняк предсказал гол Роналду в матче с Францией

Бывший нападающий «Спартака» Павел Погребняк в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что с нетерпением ждет гола Криштиану Роналду на чемпионате Европы 2024 года.

По его мнению, 39-летний футболист сумеет отличиться в игре против Франции, однако это не поможет португальцам в борьбе за место в полуфинале.

«Евро-2024 очень непредсказуемый, много неожиданных результатов. Не только я, но и весь мир ждет, когда забьет Криштиану Роналду. Думаю, Франция Португалию пройдет, но и Роналду забьет свой гол», — заявил Погребняк.



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1 июля сборная Португалии одолела команду Словении. Основное время завершилось со счетом 0:0, в дополнительное время Роналду не сумел реализовать пенальти. После того, как Ян Облак вытащил его удар, футболист не сдержал слез.

Серия послематчевых пенальти завершилась со счетом 3:0, свою попытку Роналду реализовал. В матче 1/4 финала Португалия сыграет с Францией. Матч состоится 5 июля. Команды выйдут на поле в 22:00 по московскому времени.