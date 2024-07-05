«Ростов» объявил о подписании уругвайского полузащитника

"Ростов" объявил о переходе опорного полузащитника Родриго Саравии из уругвайского "Пеньяроля".

"Достигнута договоренность с уругвайским "Пеньяролем" о трансфере опорного полузащитника Родриго Саравии", - сообщает пресс-служба "Ростова".



В завершившемся сезоне Родриго Саравия провёл за аргентинскую "Химнасию" во всех турнирах на правах аренды 33 встречи и отличился одним забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 1,8 миллионов евро.

По итогам сезона-2023/2024 команда Валерия Карпина заняла седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти встречах 43 очка.