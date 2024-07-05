«Спартак» опубликовал стартовый состав на контрольный матч с «Актобе»

В контрольном матче встретятся российский «Спартак» и казахстанский «Актобе». Команды будут играть на стадионе «Центральный» в Актобе (Казахстан). Начало матча — в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Денисов, Чернов, Литвинов, Хлусевич, Мартинс, Зорин, Зобнин, Игнатов, Бонгонда, Соболев.

Запасные: Селихов, Дуарте, Гузиев, Рябчук, Тавареш, Умяров, Пруцев, Джебов, Плотников, Зиньковский, Мелёшин.

«Спартак» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на пятом месте. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. «Актобе» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Казахстана 2024 года. Команда набрала 22 очка за 12 матчей.