Стало известно об отказе Дзюбы зарубежным клубам ради игры в России

Бывший нападающий сборной России Артем Дзюба отказал нескольким зарубежным клубам. Об этом стало известно Sport24.

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По информации источника, в течение последних десяти дней на форварда выходили команды из Китая, Турции и Саудовской Аравии. Однако 35-летний россиянин не принял предложения ради выступления на родине. В данный момент Дзюба продолжает искать новый клуб.

Ранее Дзюба высказался о хейтерах. Футболист заявил, что не видит смысла отвечать критикам, так как это они следят за ним, а не он за ними.

29 мая московский «Локомотив» объявил об уходе Дзюбы. Форвард представлял команду с февраля 2023-го, а в данный момент является свободным агентом.