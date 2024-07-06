Главный тренер сборной Германии подверг критике судейство в матче против Испании

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн остался недоволен работой судей в четвертьфинале против Испании. О претензиях к судейству рассказал и его визави Луис де ла Фуэнте.

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Работа британского арбитра Энтони Тейлора вызвала недовольство главных тренеров сборных Германии и Испании. Юлиан Нагельсманн посетовал на неназначенный пенальти, а Луис де ла Фуэнте уверен, что судья обязан был удалить Тони Крооса.

В дополнительное время при счете 1:1 Тейлор не показал на точку за игру рукой Марка Кукурельи после удара нападающего Джамала Мусиалы.

"Эпизод с рукой трудно оценивать. Удар Мусиалы был очень хорошим, возможно, он даже попал бы в ворота, а рука была вытянута далеко в сторону. Считаю, что это был пенальти", - цитирует Нагельсмана Sky Sport.



Де ла Фуэнте уверен, что фол Крооса на Педри, который завершился травмой испанца, нужно было наказывать красной карточкой.

"Думаю, фол Крооса тянул на красную карточку", - отметил он.



Матч завершился победой сборной Испании в дополнительное время со счетом 2:1.