Франция в серии пенальти победила Португалию и вышла в полуфинал Евро

Сборная Франции в серии пенальти победила Португалию в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу 2024 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Встреча прошла в пятницу, 5 июля, в Гамбурге. Основное время игры завершилось со счетом 0:0. В овертайме команды также не смогли отличиться, и судьба матча решалась в серии пенальти. В ней точнее были французы — 5:3.

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В полуфинале Франция сыграет с Испанией, которая в своем четвертьфинале в овертайме победила Германию . Матч состоится 9 июля.

Финал чемпионата Европы состоится 14 июля в Берлине. Действующим обладателем титула является Италия, которая прекратила борьбу на нынешнем турнире.