Мбаппе потребовалась помощь врачей во время матча Евро-2924

Нападающему сборной Франции Килиану Мбаппе потребовалась помощь медицинской бригады по ходу четвертьфинала чемпионата Европы против команды Португалии.

Встреча проходит в Гамбурге, счет — 0:0. На 54‑й минуте полузащитник португальцев Бернанрду Силва пробил головой в штрафной площади, Мбаппе заблокировал удар, мяч отлетел форварду в голову. Килиан упал на газон и схватился за лицо. Футболисту понадобилась помощь врачей, спустя минуту игрок продолжил встречу.

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Победитель матча в полуфинале сыграет со сборной Испании.

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