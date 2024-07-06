Вратарь Владимир Сугробов стал игроком тульского «Арсенала»

Голкипер Владимир Сугробов подписал контракт с тульским «Арсеналом». Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

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Ранее 27-летний Владимир Сугробов выступал за московский «Арарат», махачкалинский «Анжи», калининградскую «Балтику», «Тамбов» и армянский «Пюник». Отмечается, что последние четыре года голкипер провел в «СКА-Хабаровск», где долгое время был капитаном команды. В составе армейцев голкипер сыграл 73 матча и 28 из них на «ноль».

«Арсенал» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда набрала 55 очков за 34 матча. Туляки участвовали в переходных матчах за право на выступление в Российской Премьер-Лиге, где уступили «Пари Нижний Новгород» по сумме двух матчей — 2:3.