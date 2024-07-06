Ямаль сравнялся с лучшими ассистентами сборной Испании на отдельных Евро

16-летний крайний нападающий сборной Испании Ламин Ямаль, оформивший три результативные передачи на Евро-2024, сравнялся с лучшими ассистентами «Фурия Роха» на отдельных чемпионатах Европы.

© РИА Новости

До Ямаля, оформившего три ассиста на Евро-2024, такое же количество результативных передач делали экс-полузащитники Сеск Фабрегас на чемпионате Европы — 2008 и Давид Сильва на Евро-2012, а также действующий хавбек сборной Испании Даниэль Ольмо на чемпионате Европы — 2020.

Напомним, первую результативную передачу Ямаль оформил в матче 1-го тура группового этапа с Хорватией (3:0). Вторый ассист был сделан в игре 1/8 финала с грузинской национальной командой (4:1). Третья результативная передача была отдана в матче 1/4 финала с Германией (2:1).