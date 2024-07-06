Экс‑игрок сборной Англии Скотт Паркер возглавил «Бернли»

«Бернли» назначил Скотта Паркера на пост главного тренера команды, сообщает пресс‑служба английского клуба.

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По итогам прошлого сезона команды вылетела из АПЛ в Чемпионшип. После этого Венсан Компани покинул пост главного тренер «Бернли» и ушел в мюнхенскую «Баварию».

Ранее 43‑летний Паркер выводил «Фулхэм» и «Борнмут» в высший дивизион чемпионата Англии. Последним место его работы был бельгийский «Брюгге».

В качестве игрока Паркер известен по выступлениям за «Чарльтон», «Челси» и «Ньюкасл». В составе сборной Англии он провел 18 матчей.