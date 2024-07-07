"Спартак" обыграл "Уфу" в товарищеском матче благодаря голу Мелешина

Футболисты московского "Спартака" со счетом 1:0 обыграли "Уфу" в товарищеском матче.

В составе победителей единственный мяч на 15-й минуте забил Павел Мелешин.

Матч прошел в закрытом режиме. 27 июня "Спартак" со счетом 3:1 обыграл московское "Торпедо", встреча также проходила в закрытом режиме и стала первой для красно-белых под руководством 45-летнего сербского тренера Деяна Станковича, о назначении которого было объявлено в середине мая. 5 июля "Спартак" на выезде сыграл вничью с казахстанским "Актобе" (1:1).

12 июля "Спартак" проведет товарищеский матч против столичного "Динамо". Встреча пройдет на "ВТБ-Арене" и начнется в 17:30 мск.