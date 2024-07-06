«Локомотив» разгромил «Балтику» в товарищеском матче

"Локомотив" разгромил "Балтику" в товарищеской встрече (4:1). Нападающий Сергей Пряхин открыл счет и вывел балтийцев вперед, реализовав пенальти на 37-й минуте. Однако еще до перерыва счет вновь стал равным после точного удара форварда Владислава Сарвели. Защитник Александр Сильянов вывел уже "железнодорожников" вперед на 77-й минуте. Вышедший на замену нападающий Дмитрий Радиковский оформил дубль, забив на 81-й и 86-й минутах, установив окончательный счет матча.