Черчесов назвал сборную, которая станет чемпионом Европы

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов назвал своего фаворита чемпионата Европы.

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"В финал выйдут сборные Франции и Англии. А чемпионом станет команда Франции", - сказал Черчесов в прямом эфире "Матч ТВ".



Напомним, что сборная Франции сыграет в полуфинале чемпионата Европы с Испанией, а национальная команда Англии поспорит за право сыграть в финале турнира с Нидерландами. Команда Дидье Дешама вышла из группы с Австрией, Нидерландами и Польшей со второго места, а в плей-офф одержала победу над Бельгией и Португалией. Англичане в квартете с Данией, Словенией и Сербией вышли победителями, на следующих стадиях команда Гарета Саутгейта оказалась сильнее словаков и швейцарцев.