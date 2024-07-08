Кади близок к переходу из «Краснодара» в «Карабах»
Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес близок к возвращению в «Карабах», сообщил «РБ Спорт».
Кади перешел в «Краснодар» из азербайджанского клуба зимой 2023 года. Сумма трансфера составила два миллиона евро.
В 33 матчах прошлого сезона Кади забил четыре гола и сделал три голевые передачи, а также заработал семь желтых карточек. Его контракт с «Краснодаром» действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего бразильца в 2,5 миллиона евро.
«Краснодар» в прошлом сезоне занял второе место в РПЛ.
«Карабах» в прошлом сезоне оформил «золотой дубль», выиграв чемпионат и кубок Азербайджана.