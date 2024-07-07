В Берлине между турецкими и нидерландскими фанатами произошла драка
Фанаты сборных Турции и Нидерландов начали словесную перебранку на фоне напряженного матча. Затем между болельщиками началась драка, пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Матч состоялся на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин) в ночь на воскресенье, 7 июля, в рамках четвертьфинала чемпионата Европы по футболу. Его обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Клеман Тюрпен.
За игрой на трибуне наблюдал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Сборная Голландии обыграла турок со счетом 2:1.
Первоначально потасовка произошла в фан-зоне, после автогола турецкого защитника Мерта Мюльдюра на 78‑й минуте. Полиция прибыла своевременно и арестовала несколько нарушителей.
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Затем драка продолжилась на улицах Берлина. Стражи порядка смогли пресечь беспорядки, задержали особо активных участников потасовки. О пострадавших не сообщается.