Мостовой допустил, что Роналду сыграет на ЧМ‑2026

Экс‑футболист московского «Спартака» Александр Мостовой считает, что форвард сборной Португалии Криштиану Роналду может сыграть на чемпионате мира 2026 года.

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Португальцы в серии пенальти проиграли французам в четвертьфинале ЕВРО‑2024. 39‑летний Роналду не забил ни одного мяча на турнире.

— Сборная Португалии вылетела не из‑за Роналду. Так считать — бред. В футбол играют 11 человек, а не 1. Франция сыграла в более надежный футбол, а Португалия не забила свои моменты. И не Роналду их не забил, если уж на то пошло. Не будем забывать, что Франция — одна из сильнейших сборных последнего десятилетия. Они в порядке на каждом крупном турнире. Любая сборная могла бы вылететь от них. Завершена ли карьера Роналду в сборной? Не факт. Думаю, он вполне может сыграть на ЧМ‑2026 года. Возможно, уже не как основной игрок, но для скамейки запасных точно лишним не будет. У Португалии разве есть другие центральные нападающие? Вряд ли в ближайшие два года произойдет чудо, и они появятся, — приводит слова Мостового «РБ Спорт».



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Ранее портал Relevo сообщил, что Роналду планирует сыграть на чемпионате мира‑2026, когда футболисту исполнится 41 год.