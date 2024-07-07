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Александр Мостовой допустил, что Криштиану Роналду сыграет на ЧМ‑2026

Экс‑футболист московского «Спартака» Александр Мостовой считает, что форвард сборной Португалии Криштиану Роналду может сыграть на чемпионате мира 2026 года.

Мостовой допустил, что Роналду сыграет на ЧМ‑2026
© Матч ТВ

Португальцы в серии пенальти проиграли французам в четвертьфинале ЕВРО‑2024. 39‑летний Роналду не забил ни одного мяча на турнире.

— Сборная Португалии вылетела не из‑за Роналду. Так считать — бред. В футбол играют 11 человек, а не 1. Франция сыграла в более надежный футбол, а Португалия не забила свои моменты. И не Роналду их не забил, если уж на то пошло. Не будем забывать, что Франция — одна из сильнейших сборных последнего десятилетия. Они в порядке на каждом крупном турнире. Любая сборная могла бы вылететь от них. Завершена ли карьера Роналду в сборной? Не факт. Думаю, он вполне может сыграть на ЧМ‑2026 года. Возможно, уже не как основной игрок, но для скамейки запасных точно лишним не будет. У Португалии разве есть другие центральные нападающие? Вряд ли в ближайшие два года произойдет чудо, и они появятся, — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

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Ранее портал Relevo сообщил, что Роналду планирует сыграть на чемпионате мира‑2026, когда футболисту исполнится 41 год.

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