Источник: один из лидеров «Зенита» гарантированно уйдет во «Фламенго»

Полузащитник и один из лидеров «Зенита» Клаудиньо может перейти из петербургского клуба во «Фламенго». Об этом в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!» сообщил футбольный агент Тимур Гурцкая.

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По сведениям источника, игрок почти гарантированно уйдёт из «Зенита» во «Фламенго». Петербургский клуб намерен выручить за игрока € 17 млн. Пока сделке мешает то, что бразильский клуб хочет слишком сильно «растянуть платёж» за полузащитника.

В прошедшем сезоне 27-летний Клаудиньо принял участие в 42 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и девятью результативными передачами. «Зенит» стал чемпионом России и обладателем Кубка страны. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.