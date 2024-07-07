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Новичок "Зенита" Латышонок заявил, что "Спартак" предлагал ему больше денег

Голкипер «Зенита» Евгений Латышонок в интервью «Чемпионату» заявил, что московский «Спартак» предлагал ему больше денег при обсуждении контрактных условий, чем петербургский клуб.

Латышонок заявил, что «Спартак» предложил ему больше денег, чем «Зенит»
© РИА Новости

По его словам, беседу с руководством красно-белых проводил его представитель.

«Со «Спартаком» общались мои представители. Насколько я знаю, клуб предлагал даже более выгодные условия, чем у меня сейчас», — заявил Латышонок.

«Зенит» объявил о трансфере Латышонка 14 июня. Голкипер подписал с действующими чемпионами страны четырехлетний контракт с возможностью продления еще на год. По данным журналиста Ивана Карпова, сумма трансфера составила 30 млн рублей.

Также за Латышонка хотел побороться «Спартак». Но вратарь выдвинул «Спартаку» условие: он не намерен оставаться вторым номером и хочет бороться за право играть в основе. На данный момент, напомним, вратарями «Спартака» являются Александр Максименко, Александр Селихов и Илья Свинов.

Футбол
Илья Свинов
Евгений Латышонок
Иван Карпов
Александр Максименко
Александр Селихов
Зенит
Спартак