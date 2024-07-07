Ирландские футболистки обвинили тренеров в домогательствах

Несколько футболисток обвинили тренеров Футбольной ассоциации Ирландии (FAI) в сексуальных домогательствах, произошедших в 1990-х годах. Об этом сообщается на сайте Irish Independent.

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Спортсменки заявили, что подвергались сексуальным домогательствам со стороны главного тренера Имонна Коллинза, который сейчас является футбольным агентом. Экс-футболистка Линн Винтерс, которая в то время была капитаном команды, сообщила, что в возрасте 18 лет ходила на свидания с 31-летним тренером. По ее словам, Коллинз трогал ее в интимных местах.

В марте 2024 года FAI уволила Коллинза, а жалоба на него стала предметом расследования со стороны полиции. При этом специалист отрицает любые обвинения в неподобающем поведении.

В мае австралийский фигурист Брендан Керри был пожизненно дисквалифицирован за сексуальные домогательства к несовершеннолетним. В отчете Центра безопасного спорта США (Center for Safe Sport) утверждается, что Керри, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно вступал в половой контакт с несовершеннолетними фигуристками.