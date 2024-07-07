Беллингем назвал команду, с которой хочет сыграть в финале ЕВРО‑2024

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем заявил, что хочет сыграть с командой Испании в финале чемпионата Европы 2024 года по футболу.

© Матч ТВ

В полуфинале ЕВРО‑2024 англичане встретятся со сборной Нидерландов (10 июля), а испанцы сыграют с командой Франции (9 июля).

— Финал с Испанией? Надеюсь на это. Испания выступала очень хорошо в последние три недели, поэтому все возможно. На данный момент я сосредоточен на Англии, своих партнерах и команде, — цитирует Беллингема Marca, ссылаясь на RTVE.



Смотреть матчи Евро-2024

ЕВРО‑2024 завершится 14 июля. Финальный матч пройдет в Берлине.

Телеканал «Матч ТВ» эксклюзивно показывает матчи плей‑офф турнира в Германии. Кроме того, на ресурсах «Матч ТВ» можно посмотреть лучшие моменты всех игр ЕВРО‑2024.