«Рубин» победил «Енисей» в контрольном матче

Завершился товарищеский матч между казанским «Рубином» и красноярским «Енисеем». Встреча проходила на стадионе «УТБ Рубин» (Казань). Матч завершился победой «Рубина» со счётом 3:1.

На 36-й минуте счёт открыл полузащитник Александар Юкич, реализовав 11-метровый удар. На 57-й минуте Юкич оформил дубль, удвоив преимущество своей команды. На 80-й минуте полузащитник Руслан Безруков забил третий мяч «Рубина». На 90-й минуте отличился нападающий «Енисея» Илья Молтенинов.

Отметим, что в предыдущих товарищеских матчах казанский «Рубин» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» (2:2) и одолел «КАМАЗ» (2:1).

Красноярский «Енисей» в конце июня разгромил «Пари Нижний Новгород» (4:0), а в начале июля крупно победил пензенский «Зенит» (3:0).