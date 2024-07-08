Женская сборная России объявила заявку на матчи с Северной Кореей
Женская сборная России объявила заявку на товарищеские матчи с Северной Кореей. Главный тренер национальной команды Юрий Красножал вызвал 24 футболистки.
Состав женской сборной России:
Вратари: Елизавета Щербакова («Спартак» Москва), Наталья Силина («Краснодар»), Юлия Гриченко («Зенит» Санкт-Петербург).
Защитницы: Алсу Абдуллина («Локомотив» Москва»), Ксения Олексюк («Чертаново» Москва), Екатерина Братко (ЦСКА Москва), Наталья Морозова, Алина Мягкова (обе – «Спартак» Москва), Валентина Смирнова («Краснодар»), Вероника Куропаткина («Зенит» Санкт-Петербург).
Полузащитницы: Виктория Козлова, Полина Юкляева (обе – «Локомотив» Москва), Дарина Ишмухаметова, Екатерина Пантюхина (обе – «Зенит» Санкт-Петербург), Медея Жаркова(«Краснодар»), Татьяна Петрова, Надежда Смирнова (обе – ЦСКА Москва), Кристина Комиссарова («Динамо» Москва), Алина Шкалова («Чертаново» Москва), Ксения Коноваева («Спартак» Москва).
Нападающие: Валерия Бизенкова («Локомотив» Москва), Наталья Машина, Марина Фёдорва (обе – «Спартак» Москва), Елена Зубкова («Рязань-ВДВ» Рязань).