Принц Уильям высказался о победе Англии над Швейцарией

Принц Уэльский Уильям прокомментировал победу сборной Англии над Швейцарией в матче 1/4 финала Евро-2024, передает The Independent.

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«Кусали ногти до самого конца. Хорошая работа, сборная. Идем в полуфинал. Верим», — сказал Уильям.



В матче 1/4 финала Евро-2024 против сборной Швейцарии англичане одержали победу. Основное время завершилось со счетом 1:1. За Швейцарию мяч на 75-й минуте забил Брил Эмболо. Через 5 минут равновесие в счете восстановил Букайо Сака. В овертайме команды не смогли отличиться. В серии пенальти Англия победила со счетом 5:3.

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Сборная России не смогла принять участие в чемпионате Европы, поскольку с 2022 года национальная команда и российские клубы получили отстранение от турниров, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА).