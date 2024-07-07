Тедеско не будет уволен с поста главного тренера сборной Бельгии

Спортивный директор Королевской футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркаутерен высказался о будущем наставника национальной команды Доменико Тедеско.

«Принято ли финальное решение по будущему Тедеско? Да. Нам все еще нужно провести анализ, но вопрос о его отставке не стоит. Он точно продолжит работу в сборной Бельгии», – цитирует Веркаутерена «СЭ».



В продолжающимся розыгрыше Евро-2024 Бельгия досрочно покинула турнир, вылетев на стадии 1/8 финала. «Красные дьяволы» в первом матче плей-офф не справились с Францией (0:1), единственный гол в матче был забит с рикошета от защитника бельгийцев Яна Вертонгена после удара нападающего «трехцветных» Рандаля Коло Муани на 85-й минуте.

На групповом этапе Бельгия одержала победу над Румынией (2:0), сыграла вничью с Украиной (0:0) и потерпела поражение от Словакии (0:1).

Тедеско возглавил сборную Бельгии в феврале 2023 года. Под руководством 38-летнего специалиста команда провела 18 матчей, в которых 11 раз праздновала победу, пять раз завершила матч вничью и дважды проиграла.